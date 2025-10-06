Дмитровский округ приглашает на бесплатные активности для всей семьи

Парк им. И. А. Лямина в Яхроме и парк «Сосновый бор» в Дмитрове приготовили для жителей и гостей округа насыщенную программу: от спортивных баталий до творческих мастерских.



11 октября день начнется с бодрости и энергии в парке им. И. А. Лямина (г. Яхрома). В 10:00 для всех желающих пройдет утренняя спортивная разминка, которая поможет зарядиться тонусом на весь день. Сразу после нее, в 10:30, участников ждет динамичная спортивная эстафета.



Во второй половине дня эстафету праздника принимает Парк «Сосновый бор» (г. Дмитров). В 16:00 здесь стартует развлекательная программа «Осенняя карусель», а также творческий мастер-класс «Краски осени», где каждый сможет проявить фантазию. В 17:00 сотрудники парка проведут для гостей мастер-класс «Сделано в парке».



12 октября парк «Сосновый бор» вновь распахнет свои двери. В 16:00 мам, пап и малышей ждут на веселую программу «Играем — не скучаем!» с интересными играми, конкурсами и увлекательными состязаниями. Для юных творцов в это же время пройдет мастер-класс «Осенние узоры». В 17:00 всех гостей приглашают на заключительный мастер-класс дня — «Сделано в парке».



– Осень — идеальное время для прогулок и совместного отдыха, — отмечает врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов. — Мы приглашаем всех провести эти выходные в наших парках, чтобы насладиться свежим воздухом, пообщаться и зарядиться хорошим настроением. Хочу подчеркнуть, что участие во всех мероприятиях абсолютно бесплатное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.