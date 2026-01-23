Дмитрий Патрушев и Игорь Кобзев обсудили сельское хозяйство и экологию Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В центре внимания были вопросы развития агропромышленного комплекса региона, а также экологической и природоохранной сферы.

Правительство России в 2025 году выделило на поддержку АПК и сельских территорий области порядка 1,5 млрд рублей. На аналогичную сумму поддержки регион может рассчитывать и в текущем году.

Сельское хозяйство Иркутской области показывает стабильный рост. По итогам прошлого года отмечен рост урожайности зерновых культур, картофеля и овощей. Положительная динамика наблюдается и в животноводстве, чему способствует внедрение современных технологий.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году велись работы по улучшению жилищных условий и благоустройству. Были капитально отремонтированы пять автомобильных дорог общего пользования в Нукутском районе, а также завершен капремонт здания детской школы искусств. В настоящее время продолжаются работы в поселках Жигалово и Залари.

Также в ходе беседы обсуждалось участие региона в национальном проекте «Экологическое благополучие». В области реализуются мероприятия федеральных проектов «Чистый воздух», «Экономика замкнутого цикла», «Вода России» и «Сохранение лесов».

Отдельное внимание было уделено системе обращения с твердыми коммунальными отходами. На сегодня в регионе функционируют 28 объектов обращения с ТКО, а в рамках нацпроекта планируется ввод новых мощностей. Дмитрий Патрушев поручил активизировать работу в этом направлении, в частности — совместно с Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» обеспечить контроль за соблюдением сроков строительства мусоросортировочного комплекса в Ангарске. Вице-премьер подчеркнул: «Этот объект будет играть важную роль для обеспечения комфорта граждан, а также достижения соответствующих показателей национального проекта „Экологическое благополучие“».