Для школьников Электростали провели экологический урок

Экскурсию по Центру информации Машиностроительного завода провели для учеников экологического класса средней общеобразовательной школы № 1 городского округа Электросталь. Об этом сообщили организаторы экскурсии.

Во время мероприятия школьники узнали, что в начале XX века предприятие строили как снаряжательное, а затем оно стало первым предприятием Атомного проекта СССР.

Также ребятам рассказали о «ядерном щите», первой советской атомной лодке, первой в мире АЭС в Обнинске, первом в мире атомном ледоколе «Ленин», об изготовлении на АО «МСЗ» ядерного топлива, а также о том, почему атомную энергию считают самой перспективной и «зеленой».

Машиностроительный завод и школьники эко-класса взаимодействуют уже третий год.

Ранее школьникам предоставили возможность первыми выпустить мальков белого амура в рамках экоакции по зарыблению водного объекта на водоеме Юбилейный.