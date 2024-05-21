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В водоем Юбилейный в Электростали выпустили рыбу

Машиностроительный завод АО «МСЗ», входящий в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», провел экологическую акцию в городском округе Электросталь и выпустил рыбу в водоем Юбилейный. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В воду выпустили более 100 кг мальков белого амура. Эту разновидность рыб выбрали не случайно — белый амур является растительноядной рыбой, которая активно поедает водоросли и защищает водоемы.

В акции принимали участие гендиректор АО «МСЗ» Дмитрий Багдатьев, замглавы городского округа Электросталь Роман Лавров и начальник отдела охраны окружающей среды АО «МСЗ» Наталия Безуглова.

Акцию провели в рамках нацпроекта «Экология», нацеленного на сохранение уникальной флоры и фауны России. Проект реализуют с 2019 года по решению президента Российской Федерации.

АО «МСЗ» активно улучшает экологию в Электростали — работники завода активно участвуют в экоакциях, сажают деревья, устраивают субботники на территории округа. Каждый год Машиностроительный завод реализует целый план разнообразных природоохранных мероприятий.