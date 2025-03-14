Для школьников Балашихи прошел мастер-класс по лазерным технологиям

В рамках проведения регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» педагоги колледжа «Энергия» провели для обучающихся школы № 25 в Балашихе мастер-класс по лазерным технологиям и измерительным приборам. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята получили уникальную возможность погрузиться в мир современных технологий и узнать о принципах работы 3D-принтеров. В ходе занятия участники не только познакомились с теоретическими аспектами, но и увидели, как 3D-принтеры создают удивительные объекты. В ходе мероприятия обсудили применение лазеров в промышленности и медицине, узнали о точности измерений с помощью современных приборов.

Мастер-класс стал отличной возможностью для всех желающих расширить свои знания и навыки в области технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.