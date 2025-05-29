Для подростков в Реутове организовали трудовой лагерь

В Реутове стартовал набор в летний трудовой лагерь для подростков, куда уже подали заявки более 70 человек. Это программа для молодых людей от 14 до 17 лет, проживающих или обучающихся в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники лагеря получают официальное трудоустройство с зарплатой, которая перечисляется на карту после вычета налогов.

«Работа включает помощь в муниципальных учреждениях — школах, детских садах, библиотеках и музеях. Подростки занимаются уборкой, организацией мероприятий и другими видами деятельности. График работы — не более 4 часов в день», — отметил один из организаторов проекта Сергей Дзыговский.

Первая смена уже укомплектована и начнется 2 июня, однако набор на последующие продолжается. Каждая смена длится две недели.

«Решил этим летом не сидеть без дела, а пойти работать через трудовую биржу. Это мой первый опыт — хочу понять, как правильно устраиваться на работу, какие документы нужны. Да и деньги заработать неплохо, хоть я и школьник. На эти деньги хоть подарок девушке куплю или родителям помогу. Приятно чувствовать, что уже могу сам зарабатывать», — рассказал ученик школы № 7 Реутова Александр Ефремов.

Подать заявку можно на сайте Центра культуры и искусств в разделе «Работа молодым» или лично по адресу: ул. Котовского, д. 6. Проект продлится до конца лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.