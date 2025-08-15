Для пациентов госпиталя Солнечногорска провели концерт с участием звезд эстрады

В Тимоновском госпитале Солнечногорска состоялась встреча главы муниципалитета Константина Михалькова, депутата Госдумы Подмосковья Сергея Колунова и исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальи Нестеровой с бойцами, проходящими лечение. В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся условий лечения и реабилитации, а также пожелания самих бойцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, в преддверии Дня гуманитарщика администрация округа совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, организовали в госпитале концерт. Для бойцов выступили известные артисты: заслуженный артист Российской Федерации и почетный гражданин Солнечногорска Сергей Куприк, заслуженная артистка Российской Федерации Марина Девятова, певец и общественный деятель Александр Ванюшкин, а также артистка Елена Век.

«Мы благодарны бойцам, которые при поддержке Минобороны Российской Федерации спасают миллионы жизней и стоят за нашу Родину. Спросили про пожелания бойцов, уже взяли в проработку», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Тимоновском госпитале пациентам предоставляют полный спектр медицинской помощи, включая срочные и плановые операции, а также пластическую хирургию лица. После завершения курса лечения всем бойцам проводят военно-лечебную экспертизу, определяющую дальнейшую пригодность к службе. Среди пациентов госпиталя — военнослужащие из Можайска, Волгограда, Курска, Москвы и Солнечногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в „Ясенках“, это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.