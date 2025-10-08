Для королевских долголетов провели лекцию по финансовой грамотности

В Королеве состоялась онлайн-лекция для участников клуба «Активное долголетие», посвященная финансовым пирамидам. Эксперты Банка России обсудили важные аспекты финансовой грамотности на тему: «Финансовые пирамиды и другие нелегальные участники финансового рынка», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече участники узнали, как распознать признаки финансовых пирамид, на что обращать внимание при выборе финансовых услуг и как защитить свои сбережения от мошенников. Этот вид образовательной программы стал важным шагом в повышении финансовой осведомленности среди старшего поколения.

Клуб «Активное долголетие» не только предлагает лекции и семинары, но и активно развивает разнообразные занятия для своих участников. В программу входят занятия на сапбордах, танцы, йога, скандинавская ходьба, творческие мастер-классы и множество других активностей.

Присоединиться к клубу «Активное долголетие» может каждый житель Королева: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Более подробную информацию о клубе можно найти на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.