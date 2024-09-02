Для юных посетителей выставки «Москва промышленная» проведут мастер-классы

Несколько мастер-классов для учащихся школ и вузов проведут на выставке «Москва промышленная. Город будущего», идущей в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» . Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Мастер-классы будут проводиться по столярному искусству, робототехнике, электросхематехнике. Они пройдут с 3 по 7 сентября в «Экспоцентре».

Гарбузов отметил, что его департамент постоянно работает с детьми. Для одаренных москвичей проводятся экскурсии, выставки, создается специализированная литература. Подобные проекты помогают увеличить кругозор школьников, ведь показывают им, как работают высокотехнологичные производства, создаются различные товары и изделия.

Такие мероприятия помогают детям определиться с будущей профессией. К тому же в связи с тем, что начинается новый учебный год, для детей проводятся мастер-классы по 10 направлениям, подчеркнул Гарбузов.

На тренировке по столярному искусству детям проведут инструктаж по технике безопасности при работе со станками, лобзиками и другими элементами для резьбы по фанере. Дети научатся выпиливать из дерева оригинальные предметы.

Во время технологического мастер-класса школьникам и студентам расскажут, как функционирует световая лампа. Им покажут, как собирать, паять электронную схему, запускать мотор.

В ходе мастер-класса по робототехнике присутствующим расскажут о том, из чего состоят и как функционируют коллаборативные и антропоморфные роботы. Гостей научат использовать интеллектуальный блок управления, датчики, моторы и другие части роботов. Также посетителям мероприятия расскажут, как создаются такие устройства.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, на котором жители и гости мегаполиса могут увидеть основные инновации во всех областях жизни города. Он проходит с 1 августа по 8 сентября. На 30 площадках организовывают культурные, образовательные и спортивные мероприятия. Они посвящены развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Люди, пришедшие на «Территорию будущего. Москва 2030», увидят не только ключевые достижения столицы. Также они посмотрят, как будет воплощаться в жизнь стратегия развития города.