Для изготовления фонтана в Ленинском округе пригласили подрядчиков из «Сколково»

Фонтан, изготовленный при помощи инновационных технологий, начал работать в поселке Развилка Ленинского округа. Один из самых высоких подобных объектов в Европе удалось возвести благодаря подрядчику из «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Архитекторы „Римского квартала“ предусмотрели создание на территории жилого комплекса фонтана со стелой высотой 12 м. Приступая к реализации, мы начали с того, что рассмотрели варианты с помощью стандартных технологий: железобетонное основание и облицовка из натурального камня. Но финансирование такого проекта в 2 раза превышало бюджет. Поэтому начали поиск альтернативных решений», — сказала директор по строительству компании «Лидер Девелопмент» Александра Панфилова.

Такую возможность удалось найти в инновационном центре «Сколково» среди конкурсантов программы по продвижению стартапов. Компания «3DАрт», которая занимается печатью 3D-конструкций предложила оптимальный вариант. Так появилась идея создания первого в России фонтана, напечатанного на 3D-принтере, с добавлением смесей натурального камня. К реализации подрядчики приступили в 2022 году. К концу 2024 года объект был готов и законсервирован на зимний период, а в текущем году при наступлении теплой погоды — включен.

Долгожданный фонтан, который местные жители ждали с момента заселения в ЖК «Римский квартал», стал не только первым крупным российским объектом гражданского строительства, выполненный методом 3D-печати, но и одним из высочайших фонтанов Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.