ДКЗС: в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

сегодня в 10:21

В Петербурге закрыли все затворы дамбы из-за угрозы наводнения. Об этом сообщается на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (ДКЗС).

Дамба полностью закрылась в 09:02. Вода из Финского залива до Невской губы не проходит.

Затворы дамбы вновь откроют после того, как улучшится гидрометеорологическая обстановка.

В 1824 году Санкт-Петербург пережил одно из наиболее катастрофических наводнений. Уровень воды в Неве поднялся до 4,2 метров, затопив большое количество районов.