Сильнейшее наводнение в Петербурге: 200 лет назад уровень в Неве поднялся на 4,2 м

При сильнейшем наводнении 1824 года в Петербурге уровень Невы подскочил на 4,2 м

200 лет назад Санкт-Петербург пережил одно из самых катастрофических наводнений в своей истории. Город, основанный Петром Великим на болотистой местности, оказался подвержен рискам из-за балтийских циклонов и низкой высоты над уровнем моря, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Первое наводнение произошло всего через 3 месяца после основания города, и с тех пор Петербург регулярно страдал от подтоплений.

7 (19) ноября 1824 года уровень воды в Неве достиг рекордных 4,2 м, затопив множество районов. Наводнение продлилось около суток, унесло жизни от 200 до 600 человек и оставив тысячи горожан без крова. Разрушения коснулись многих зданий, включая известные памятники архитектуры.

Это событие стало важным уроком для петербуржцев, побудив их к укреплению берегов и созданию систем защиты от наводнений. Восстановление города началось уже на следующий день и продолжалось до 1828 года, когда завершилась работа «Комитета о пособии разоренным наводнением».

Наводнение вдохновило художников и писателей, оставив глубокий след в истории Северной столицы.