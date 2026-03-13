Дизайнер Макарова рассказала, как обновить кухню за выходные

сегодня в 12:29

Креативный директор Hoff Макарова: освежить кухню можно за выходные без ремонта

Креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова рассказала, как бюджетно освежить кухню без капитального ремонта и замены гарнитура, сообщает «Вечерняя Москва» .

Эксперт отметила, что основное внимание стоит уделить шкафам: они занимают большую часть пространства. Если нет возможности заменить фасады, дверцы можно покрасить или оклеить специальной пленкой, добавить накладной декор и установить новые ручки.

«Казалось бы, ручки — это мелкие детали, однако они способны серьезно изменить внешний вид кухни», — пояснила Макарова.

По словам дизайнера, заметный эффект даст и замена столешницы — для этого не нужно менять весь гарнитур. Освежить можно и плиточный фартук, покрасив его вместе с затиркой.

Эксперт рекомендовала добавить открытые полки с декоративной посудой, фотографиями или растениями. Для кухни подойдут базилик, мята и розмарин — зелень делает интерьер более живым.

Отдельное внимание стоит уделить освещению. Теплый многоуровневый свет, светодиодная лента под шкафами, подвесной светильник над столом и бра создадут более уютную атмосферу. Дополнительно можно установить подсветку внутри шкафов со стеклянными фасадами.

Завершающий штрих — текстиль. Замена полотенец, скатерти, занавесок и чехлов на стульях поможет быстро обновить интерьер. Макарова рекомендовала выбирать практичные ткани — полиэстер, хлопок с пропиткой или смесовые материалы, устойчивые к влаге и запахам.

