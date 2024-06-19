Дистанцирование Ротару от России объяснили потерей ялтинской недвижимости

Лидер группы «7Б» Демьян: Ротару отдалилась от РФ, когда потеряла жилье в Ялте

Фронтмен музыкальной группы «7Б» Иван Демьян порассуждал, почему певица София Ротару решила максимально дистанцироваться от связей с Россией. По мнению артиста, его коллега поменяла свое отношение к стране, когда лишилась недвижимости в Ялте, сообщает «Абзац» .

Демьян обратил внимание, что у артистов с течением времени меняются взгляды на жизнь. То же произошло и с Ротару, хотя ранее артистка «говорила какие-то правильные, справедливые вещи», отметил лидер музыкального коллектива.

«Потом потеряла недвижимость в Ялте — замки и так далее. Всё это рухнуло в один момент. Она и выбрала такую позицию (отдалиться от России. — Прим. „Абзаца“)», — полагает Демьян.

По мнению музыканта, поведение Ротару можно сравнить и с ситуацией, в которую попала певица Алла Пугачева. Демьян отметил, что Примадонну Россия «приподняла в небеса, только нимба не хватало», однако артистка «переобулась».

По словам певца, поступки Ротару и Пугачевой он не одобряет и считает неправильными.