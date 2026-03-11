Директор школы в Дагестане прошел 25 км через горы и снег ради экзамена

В Дагестане директору школы пришлось пешком пройти 25 км через горы, чтобы добраться до пункта проведения экзамена, дорогу к которому завалило снегом, сообщает РЕН ТВ .

Магомедрамазан Абдулкаримов — директор школы в селе Хебатли в Цунтинском районе. Его назначили исполняющим обязанности резервного руководителя пункта проведения экзамена в селе Кидеро.

Однако в районе прошли снегопады, дорогу занесло. Транспорта у директора не было, а знакомые были на выездах — попросить о помощи было некого. Такси в районе тоже отсутствует. Тогда мужчина принял решение добраться до места проведения экзамена пешком.

В итоге он преодолел 25 км через горы и снег. Несмотря на мороз и сложную дорогу, мужчина все-таки добрался до пункта проведения экзамена. Он также отметил, что по дороге любовался живописной природой.

