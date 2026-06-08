Фермеры Красноярского края пожаловались на ограничения с бензином
Заправки Красноярского края начали ограничивать продажу бензина в канистры. Фермерам стало сложнее заправлять сельхозтехнику и генераторы, сообщает prmira.ru.
Ранее АЗС «Роснефти» перестали отпускать бензин в канистры. Теперь такие же правила вводят небольшие заправки, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, передает «Запад 24».
Фермер из Шарыпово рассказал изданию, что из-за новых ограничений ему приходится искать других поставщиков и тратить больше времени на покупку топлива.
«У меня дойка вся на генераторе», — рассказал шарыповец.
По его словам, мотокосы и мотоблоки еще можно заправлять через автомобиль, но трактор во время покоса сложно гонять на АЗС за 50–100 километров.
Жительница Назарово сообщила «Проспекту Мира», что на западе края мало заправок. В отдаленных округах канистры часто используют как необходимый запас топлива.
«Даже крупные поселки не имеют вблизи заправок», — поделилась женщина.
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