Фермеры Красноярского края пожаловались на ограничения с бензином

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Небольшие АЗС в Красноярском крае начали продавать топливо только в бак машины

Заправки Красноярского края начали ограничивать продажу бензина в канистры. Фермерам стало сложнее заправлять сельхозтехнику и генераторы, сообщает prmira.ru .

Ранее АЗС «Роснефти» перестали отпускать бензин в канистры. Теперь такие же правила вводят небольшие заправки, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, передает «Запад 24».

Фермер из Шарыпово рассказал изданию, что из-за новых ограничений ему приходится искать других поставщиков и тратить больше времени на покупку топлива.

«У меня дойка вся на генераторе», — рассказал шарыповец.

По его словам, мотокосы и мотоблоки еще можно заправлять через автомобиль, но трактор во время покоса сложно гонять на АЗС за 50–100 километров.

Жительница Назарово сообщила «Проспекту Мира», что на западе края мало заправок. В отдаленных округах канистры часто используют как необходимый запас топлива.

«Даже крупные поселки не имеют вблизи заправок», — поделилась женщина.

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