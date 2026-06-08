В Гурьевске бабушка и внук погибли от удара током в бане

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В Гурьевске 6 июня 74-летняя женщина и ее несовершеннолетний внук погибли в бане

В Гурьевске 6 июня 74-летняя женщина и ее несовершеннолетний внук погибли в бане. Следователи проверяют электропроводку и оборудование, сообщает vse42.ru .

Трагедия произошла поздним вечером, когда трое несовершеннолетних гостили у бабушки. Старший подросток зашел в баню, а младший услышал крик о помощи и позвал женщину.

Когда они открыли дверь, то увидели подростка. Он держался рукой за провод механического термометра, датчика температуры, который находился под напряжением.

Бабушка попыталась спасти внука, но получила смертельный удар током. Женщина и подросток погибли на месте.

Следственный комитет России по Кузбассу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На место выехала следственная группа.

Следователи назначили медицинскую и электротехническую судебные экспертизы. Специалисты проверят исправность электропроводки и оборудования. Гурьевская межрайонная прокуратура организовала проверку и поставила расследование на контроль.

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