Директор Долиной опроверг слухи о регистрации певицей агентства недвижимости

Певица Лариса Долина не подавала заявку на оформление товарного знака в сфере недвижимости. Об этом заявил ее представитель Сергей Пудовкин, сообщает ТАСС .

12 февраля кто-то подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для услуг по операциям с недвижимостью. Причем заявителем в документах была указана сама певица.

Пудовкин отметил, что Лариса Александровна подобных заявок не подавала. По его словам, у певицы больше нет «пересечений или интересов в этой сфере».

Директор певицы считает, что заявку на регистрацию товарного знака для агентства недвижимости от имени Долиной могли подать мошенники. Он назвал это «очевидным фальсификатом».

Также Пудовкин посетовал на обилие злоумышленников. Он отметил, что случай с Долиной, которую ранее обманули мошенники, «наверное, стал для многих серьезным предупреждением».

Ранее Долина начала обустраиваться в арендованной квартире в одном из районов Москвы. Артистка намекает, что живет совместно с близкими родственниками.

