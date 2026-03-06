Мошенники атакуют перед 8 Марта: эксперты раскрыли 3 главные схемы

Мошенники не только постоянно придумывают новые сценарии, но и оптимизируют уже существующие, привязывая их к текущей ситуации, инфоповоду и празднику. Схема может иметь ярко выраженную событийность или сезонность. В этом году в преддверие 8 Марта распространены 3 основных мошеннических сценария, сообщили РИАМО эксперты информационной безопасности БРР Банка.

Первый — ложная доставка цветов и подарков. В рамках этой схемы мошенники создают фейковые ресурсы, предлагая доставку подарков, таких как ювелирные изделия и цветы. Пользователи получают сообщения от «курьерских служб» или «маркетплейсов», где просят подтвердить получение, назвав код из SMS. Чаще всего это SMS связано с входом на «Госуслуги» или подтверждением банковской операции.

Второй — открытки с вредоносным программным обеспечением. В мессенджерах, социальных сетях и по электронной почте рассылаются красивые музыкальные открытки и интерактивные поздравления, часто от взломанных аккаунтов знакомых. Переход по таким ссылкам может привести на фишинговые сайты, где крадут логин и пароль или запускается вредоносное ПО, дающее доступ к устройству пользователя.

Третий — фейковые конкурсы. Так, в социальных сетях и мессенджерах распространяются объявления о выигрышах косметики, украшений или сертификатов на что-либо. Для получения такого приза мошенники просят оплатить доставку на фишинговом сайте, что тоже может привести к краже личных данных или установке вредоносного ПО.

По своей сути все эти категории мошеннических атак не новы, но они переработаны с учетом приближающегося женского праздника, который добавляет эмоциональную составляющую. Ведь ожидание подарков и сюрпризов делает людей более уязвимыми к обману, говорят эксперты БРР Банка.

Также в этом сезоне появились обновленные схемы, которые используют ИИ и технологии дипфейков: мошенники применяют качественные подделки видео и аудио. При этом они берут реальные данные жертв, полученные из публичных утечек, что повышает доверие к ним и увеличивает вероятность успешной атаки.

