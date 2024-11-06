Диетолог рассказала, чем полезен новый сорт винограда «шайн мускат»

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что на прилавках магазинов появился виноград сорта «шайн мускат», и объяснила, в чем его особенность. Также эксперт поделилась, чем полезна эта ягода, сообщает «Вечерняя Москва».

«Основное отличие — в размерах этого винограда. Но количество углеводов и других веществ варьируется, поскольку эта информация не стандартизирована», — отметила специалист.

Она добавила, что с точки зрения антиоксидантной активности красные сорта винограда содержат больше подобных веществ, тогда как «шайн мускат» относится к белым.

Соломатина рассказала, что виноград подходит для людей, не страдающих от избыточного веса и диабета. Тем не менее, следует помнить, что реакции на эту ягоду могут варьироваться от человека к человеку. По ее словам, виноградом не стоит увлекаться, поскольку в нем содержится достаточно большое количество сахара.

Что касается пользы ягоды, она богата антиоксидантами, такими как ресвератрол и кверцетин, которые положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в винограде присутствует большое количество меди. Этот элемент полезен для кожи, способствует укреплению волос и помогает предотвратить преждевременное поседение, отметила диетолог.

Если выбирать между различными сортами, то предпочтение следует отдавать красным видам, так как они содержат большее количество антиоксидантов. Однако и китайский сорт «шайн мускат» также принесет пользу организму — как и другие ягоды, он содержит пектин, клетчатку, витамин C и калий, заключила Соломатина.