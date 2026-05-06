Диетолог объяснила, как выбрать полезные продукты в магазине и на рынке

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева рассказала, как выбрать качественные и натуральные продукты в магазине и на рынке, сообщает Общественная Служба Новостей .

Специалист отметила, что часть продуктов на прилавках действительно может иметь низкое качество и содержать непонятные компоненты. Однако полезная еда доступна, если внимательно подходить к выбору.

«Приходя на рынок или в магазин, безусловно, нужно руководствоваться определенными критериями. Здесь имеет значение так называемая органолептическая оценка товара, то есть оценка внешнего вида. Овощ, например, можно осмотреть, понюхать, подержать в руках, слегка помять, чтобы проверить упругость — восстанавливает он свою форму после этого или нет. И также мы как взрослые люди должны познакомиться с маркировкой продуктов, то есть той информацией, которая написана и размещена на упаковке, если у этого товара есть упаковка, должны научиться читать составы», — отметила Королева.

Эксперт рекомендовала оценивать внешний вид овощей: их чистоту, упругость, отсутствие темных пятен и вмятин. У продавца можно уточнить место выращивания. При выборе мяса важно обращать внимание на цвет и свежесть: говядина должна быть равномерно темно-красной, свинина — бледно-розовой, птица — белой или розоватой.

Королева подчеркнула, что покупатель вправе запросить сертификаты качества и транспортные документы. Отказ можно обжаловать в Роспотребнадзоре.

«Продавцы не имеют права не показать документы. <…> Ваше здоровье исключительно в ваших руках», — указала она.

При покупке полуфабрикатов врач советовала особенно внимательно читать состав и избегать продуктов с непонятными ингредиентами и слишком длинным сроком хранения. Чем короче и понятнее состав, тем безопаснее продукт для здоровья, заключила диетолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.