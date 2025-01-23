Диетолог назвала самые популярные пироги в России

Наибольшей популярностью у россиян пользуются пироги с капустой и картошкой. Классическими в России считаются такие пироги, как кулебяка и курник, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

23 января отмечается Всемирный день пирога. Этот праздник распространился по миру из США.

«Наибольшей популярностью у россиян пользуются пироги с капустой и картошкой. Эти пироги считаются не только вкусными, но и сытными. Пироги с мясом и рыбой также имеют своих поклонников, но капустные вариации часто упоминаются как одно из самых традиционных и распространенных блюд», — сказала Джутова.

Она добавила, что классическими в России считаются такие пироги, как кулебяка, курник, пироги с различными ягодными и овощными начинками.

«Кулебяка, например, представляет собой многослойный пирог с разнообразными начинками, включая рыбу, мясо и овощи, и обычно ассоциируется с праздничными застольями. Другие знаменитые сорта включают борканники, хлебные и сладкие пироги, которые также имеют глубокие корни в русской кухне и традиционно готовились в каждом доме», — рассказала диетолог.

Джутова отметила, что пироги снова стали модным трендом в ресторанах по нескольким причинам. Во-первых, они вызывают ностальгию, так как многие помнят домашние пироги из детства, что пробуждает приятные воспоминания, но тратить свое время на их приготовление не готовы.

«Рестораны стремятся предложить более разнообразное и аутентичное меню, включая традиционные русские блюда. Кроме того, современные кулинары экспериментируют с начинками и тестом, что подразумевает вдохновение от различных кухонь мира. Это позволяет создать уникальные сочетания и формы пирогов, что добавляет ценности и привлекает клиентов», — заключила врач.