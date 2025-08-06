«Диета хищника»: россиянки пачками едят сливочное масло, чтобы похудеть

В России среди девушек стала популярна диета, предполагающая употребление в пищу сливочного масла. Ради похудения россиянки сметают продукт с полок магазинов и едят его целыми пачками, сообщает Baza .

«Диета хищника», также известная как карнивор-диета, предполагает питание продуктами животного происхождения. При этом растительные продукты запрещено есть.

Российские соцсети заполонили ролики, в которых девушки, следуя «диете хищника», едят сливочное мало, чтобы сбросить лишние килограммы. Они употребляют его целыми пачками, добавляют в стейки и яичницу в огромных количествах.

Такой способ похудения получил известность в 2019 году, когда вышла книга ортопеда Шона Бейкера «Диета плотоядных». Те, кто соблюдают диету, уверяют, что она не только помогает избавиться от лишнего веса, но и лечит проблемную кожу и даже депрессию.

Однако врачи предупреждают: если употреблять сливочное масло в таких огромных количествах и не есть ничего другого на протяжении длительного периода, то можно потерять здоровье. Отсутствие клетчатки нарушит работу кишечника, а обилие жира погубит печень и почки.

Ранее диетолог Екатерина Ширшова заявила, что в России крайне низкое качество питания. Это приводит к росту индекса ожирения.