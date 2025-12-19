Девушке без пальца, уволенной из ювелирки в Мурманске, предложили другую работу

Компания Sunlight предложила удаленную работу девушке, которую ранее уволили из ее ювелирного магазина в Мурманске по причине «непрезентабельного внешнего вида».

Как сообщила Карина С. в беседе с изданием «Осторожно, новости», после публикации ее истории с ней связались представители сети, принесли извинения и направили ссылку на вакансию менеджера по обзвону клиентов, предложив также рассмотреть другие позиции на HeadHunter.

«Самое главное, что они извинились и что дальше такого не будет отношения. К сожалению, никто мне время, потраченное на эту вакансию, не вернет», — сказала девушка.

Она отметила, что пока не дала согласия на трудоустройство. В пресс-службе Sunlight подтвердили, что сотрудники уже связались с Кариной для урегулирования ситуации, включая возможность трудоустройства на комфортных условиях, а также пообещали провести внутреннюю проверку действий директора магазина.

Напомним, инцидент произошел 18 декабря, когда девушка вышла на стажировку в магазин Sunlight в ТРЦ «Мурманск Молл». Спустя час ее попросили уволиться, сославшись на «непрезентабельный внешний вид» — на одной руке у Карины отсутствует один палец.

