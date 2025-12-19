Россиянку с врожденной особенностью выгнали с работы за «непрезентабельность»

В Мурманске девушку без пальца уволили спустя час за «непрезентабельный вид»

Молодая жительница Мурманска Карина С. были уволена из-за индивидуальных особенностей в первый же рабочий день. Девушка, имеющая 3-ю группу инвалидности из-за врожденной аномалии кисти (отсутствие одного пальца), устроилась на стажировку в магазин Sunlight, но ее «карьера» продлилась всего 60 минут, сообщили «Осторожно, новости» .

Несмотря на то, что 19-летняя Карина прошла все этапы собеседования и неоднократно виделась с директором лично, в день стажировки руководство внезапно «заметило» особенность сотрудницы.

«Директор буквально спросила меня прямо в лицо: „Почему ты не сказала, что у тебя руки дефектные?“ <…> Когда я уже подписывала договор, мне никто по поводу моей руки ничего не сказал», — вспомнила девушка.

В итоге директор по имени Марина потребовала от Карины уволиться из-за «непрезентабельного вида».

Сама Карина утверждает, что предупреждала рекрутера о своей особенности еще по телефону, на что получила ответ, что «главное — уметь продавать».

После инцидента директор прислала Карине голосовое сообщение, назвав ее «крошечкой» и посоветовав не расстраиваться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.