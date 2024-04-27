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Девять контратак ВСУ отразили российские военные в ЛНР и ДНР за сутки

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ возле населенных пунктов на территории ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе боевых действий российские военные уничтожили до 255-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США.

Также за последнюю неделю российские подразделения смогли занять более выгодные рубежи. Было нанесено о поражение формированиям 13-ти бригад противника в районах населенных пунктов Харьковской области.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Новокалиново и Керамик на территории Донецкой Народной Республики. Таким образом ВС России отбросили украинские подразделения еще дальше от Авдеевки.