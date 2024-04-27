«РВ»: российские силы освободили Новокалиново в ДНР

Таким образом ВС России отбросили украинские подразделения еще дальше от Авдеевки.

После того, как российские бойцы освободили Очеретино, Новобахмутовку, Соловьево и Бердычи, они зачистили последнюю окраину Новокалинова и добили ВСУ в Керамике. Информацию подтвердили горловские бойцы, именно они брали данные населенные пункты.

Также российская армия продвинулась в северном и северо-восточном направлениях у Очертина на участке шириной до 2,7 км на глубину до 720 м.

Ранее ВС РФ нанесли удар в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне.