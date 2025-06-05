Девять детей-сирот обеспечили квартирами в Балашихе

В торжественной обстановке девяти ребятам из Балашихи вручили шесть ключей и три сертификата на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, глава округа Сергей Юров, руководитель СК Сергей Гоцев, председатель Комитета по управлению имуществом администрации Александра Александрова и заместитель начальника окружного управления социального развития (городских округов Балашиха и Реутов) министерства социального развития Московской области Ирина Киоса.

«Свое жилье — это шаг во взрослую жизнь. Но вместе с тем это и большая ответственность. Дом — это не стены, не кухня, дом — это семья, родные люди, друзья. Я искренне желаю, чтобы эти квартиры постепенно стали вашим домом», — сказал Сергей Юров.

Квартиры, которые получают дети-сироты, находятся в новых микрорайонах округа. В них проведен косметический ремонт, есть приборы учета водоснабжения. Те, кто решил выбрать квартиру самостоятельно получают сертификаты на жилье, они доступны по всему Подмосковью.

Одной из тех, кому вручили ключи от квартиры стала Екатерина Лопатенкова. Ее новая квартира находится в жилом комплексе в микрорайоне Саввино. Екатерина работает фельдшером в детской поликлинике.

Государственная программа по обеспечению жильем детей-сирот «Жилище» реализуется в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 1 тыс. детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году. Ребятам выдадут 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013 года мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал глава региона.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете. Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. м.