Детский сад «Полянка» в Домодедове готов более чем на 90%

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева встретилась со строителями, родителями и работниками сферы образования для обсуждения текущих работ по капремонту детского сада. На объекте в настоящее время трудятся 18 специалистов, которые завершают последние этапы работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Капремонт здания почти завершен, остались последние штрихи: монтируются ограждения по периметру, системы охранной сигнализации и видеонаблюдения, обустраиваются входные группы,» — сообщила Евгения Хрусталева.

Она также отметила, что параллельно ведется уборка помещений и сборка новой мебели.

Основные усилия строителей сейчас сосредоточены на благоустройстве территории вокруг детского сада.

«К концу августа все работы по благоустройству будут завершены, и обновленный детский сад сможет открыть свои двери для воспитанников,» — добавила глава округа.

1 сентября детский сад встретит своих маленьких воспитанников в обновлённом виде, создавая комфортные и безопасные условия для их развития. Это событие станет важной вехой в жизни округа и, несомненно, порадует всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025 году обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.