Детский омбудсмен назвал аномалией падения детей из окон в Петербурге

В Петербурге зафиксировали случаи выпадения детей из окон до начала сезонного потепления. В аппарате детского омбудсмена Анны Митяниной назвали ситуацию аномальной, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В пресс-службе детского омбудсмена Анны Митяниной сообщили, что два недавних случая стали следствием несоблюдения родителями элементарных правил присмотра за детьми.

«Со своей стороны, мы постоянно предупреждаем — за детьми нужно постоянно следить и ни в коем случае не оставлять их одних. К сожалению, некоторые родители не считают нужным соблюдать это правило», — сообщил пресс-секретарь детского омбудсмена Алексей Буцайло.

По его словам, подобные происшествия обычно происходят с наступлением тепла, когда жители начинают открывать окна после зимы. Особую опасность представляют антимоскитные сетки, которые не способны удержать ребенка.

«Многие горожане расслабляются и начинают открывать окна после долгой зимы. Особенно те, на которых стоят антимоскитные сетки. Люди почему-то не думают о том, что эти сетки не в состоянии помешать ребенку выпасть из окна… Впрочем, в этом сезоне потепление еще не наступило, а мы уже фиксируем подобные случаи. Это можно назвать аномалией», — заключил Буцайло.

