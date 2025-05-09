Детская писательница Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет

Ушла из жизни детская писательница, автор книги «Приключение желтого чемоданчика» Нива Софья Прокофьева. Ей было 96 лет, сообщается в Telegram-канале издательского дома «Городец».

«Сегодня на 97-м году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!» — говорится в сообщении.

Ее сказки переведены более чем на двадцать языков. На основе ее произведений были сняты художественные и мультипликационные фильмы.

Ранее ушел из жизни новосибирский писатель, лауреат многих литературных премий, главред старейшего литературного журнала России «Сибирские огни» Михаил Щукин.