Умер главред старейшего литературного журнала России Михаил Щукин
Фото - © Dramaturgkk. Собственная работа/Wikipedia.org
Ушел из жизни новосибирский писатель, лауреат многих литературных премий, главред старейшего литературного журнала России «Сибирские огни» Михаил Щукин, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Михаил Николаевич написал книги, ставшие золотым фондом сибирской литературы — романы „Имя для сына“, „Ямщина“, „Конокрад“, „Черный буран“, „Несравненная“, „Лихие гости“, „Покров заступницы“, „Грань“, „Каторжная воля“, „Белый фартук, белый бант“», — рассказал Травников в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Щукин за свою жизнь многое сделал, чтобы сохранить и приумножить писательское слова в Сибири.
Губернатор также выразил искренние соболезнования родным и близким Щукина.
Михаил Щукин родился 3 октября 1953 года. Был членом союза писателей РФ. Его произведения ранее были переведены в Германии, Болгарии и Чехословакии.