Умер главред старейшего литературного журнала России Михаил Щукин

«Михаил Николаевич написал книги, ставшие золотым фондом сибирской литературы — романы „Имя для сына“, „Ямщина“, „Конокрад“, „Черный буран“, „Несравненная“, „Лихие гости“, „Покров заступницы“, „Грань“, „Каторжная воля“, „Белый фартук, белый бант“», — рассказал Травников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Щукин за свою жизнь многое сделал, чтобы сохранить и приумножить писательское слова в Сибири.

Губернатор также выразил искренние соболезнования родным и близким Щукина.

Михаил Щукин родился 3 октября 1953 года. Был членом союза писателей РФ. Его произведения ранее были переведены в Германии, Болгарии и Чехословакии.