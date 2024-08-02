Дети вернувшихся в РФ Дульцевых не знали, что они русские

Анна и Артем Дульцевы вернулись в РФ вместе с детьми, которые не знали, что они русские. Брат и сестра разговаривали по-испански, сообщает SHOT .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали обмена политзаключенными. По его словам, дети супругов Дульцевых не говорили на русском языке.

Президенту страны Владимиру Путину, который лично встречал всех освобожденных из западных тюрем, пришлось приветствовать их по-испански.

Песков отметил, что переговоры об обмене велись по линии ФСБ и ЦРУ. Кроме того, он высоко оценил помощь КГБ, МИД Белоруссии, а также президента Александра Лукашенко.

1 августа в рамках обмена между РФ и НАТО в Россию вернулись 8 соотечественников, среди которых были Анна и Артем Дульцевы. Их арестовали в Словении по обвинению в шпионаже, а детей пары поместили в приемную семью.

Ранее президент пообещал представить к наградам освобожденных при обмене россиян.