Президент РФ пообещал представить к наградам освобожденных при обмене россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что вернувшиеся после обмена россияне, будут представлены к государственным наградам, пишет РИА «Новости» .

«Те, кто имеет прямое отношение к военной службе… все вы будете представлены к государственным наградам», — сказал он.

Владимир Путин также поблагодарил прибывших россиян за преданность присяге, долг и Родине.

Президент России лично прибыл в аэропорт «Внуково-2», где приземлился самолет с обменянными россиянами.

Известно, что обмен состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.