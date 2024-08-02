Президент РФ пообещал представить к наградам освобожденных при обмене россиян
Путин пообещал госнаграды вернувшимся после обмена россиянам
Президент России Владимир Путин заявил, что вернувшиеся после обмена россияне, будут представлены к государственным наградам, пишет РИА «Новости».
«Те, кто имеет прямое отношение к военной службе… все вы будете представлены к государственным наградам», — сказал он.
Владимир Путин также поблагодарил прибывших россиян за преданность присяге, долг и Родине.
Президент России лично прибыл в аэропорт «Внуково-2», где приземлился самолет с обменянными россиянами.
Известно, что обмен состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.