Дети, собаки, птицы: «Яндекс» объяснил, почему останавливаются роботы-доставщики

Для безопасного передвижения по городу роботы-доставщики используют камеры и сенсоры. Самые частые причины остановок — дети, собаки и птицы. Доставщиков могут неожиданно обнять или обнюхать, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Сенсоры и камеры помогают роботу обходить препятствия и резко останавливаться. Большинство таких остановок приходится на детей, собак и голубей. Их траектория движения зачастую бывает непредсказуемой.

Если вдруг ребенок захочет обнять робота, а собака — обнюхать, у робота срабатывают ультразвуковые датчики, которые обнаруживают препятствия на расстоянии 1,5 метров. При необходимости доставщик может позвать удаленного оператора.

Средняя скорость движения робота в пешеходном потоке — 3-4 км/ч. Алгоритмы машинного обучения помогают доставлять заказы быстро, несмотря на частые остановки. Они умеют прогнозировать траектории движения объектов вокруг, оценивать ситуацию на дороге и оперативно реагировать на все неожиданное.

В марте «Яндекс» планирует запустить новое приложение для заказа такси под брендом Fasten, ориентированное на молодую аудиторию в крупных городах. Сервис получит отдельную ценовую политику и позиционирование, а его дизайн не будет пересекаться с «Яндекс Go», Uber и «Везет».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.