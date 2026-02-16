«Яндекс» запустит отдельное приложение такси для молодежи

В марте «Яндекс» планирует запустить новое приложение для заказа такси под брендом Fasten, ориентированное на молодую аудиторию в крупных городах, сообщает РБК .

Сервис получит отдельную ценовую политику и позиционирование, а его дизайн не будет пересекаться с «Яндекс Go», Uber и «Везет». В новом приложении будут представлены только услуги такси.

Эксперты рынка видят в этом попытку настройки под молодежную аудиторию, которая чувствительна к ценам. Управляющий директор медийного агентства Starlink Сергей Фаткин рассказал, что внутри крупного бренда сложно радикально изменить ценовое позиционирование и одновременно избежать риска размыть премиальные и массовые сегменты, а для крупной корпорации запуск «внутреннего стартапа» под новым именем часто оказывается проще, чем попытка «омолодить» материнский бренд.

Заместитель главного управляющего директора по стратегиям и инновациям NMi Group Алла Данилина также добавила, что отдельный бренд поможет ставить более низкие цены, не разрушая экономику основного «Яндекс Go».

