Дети мигрантов кошмарят магазин и жителей ЖК в Новой Москве
Дети мигрантов несколько дней кошмарят магазин и жильцов жилого комплекса «Скандинавия», сообщает Telegram-канал «Многонационал».
Подростки крадут товар и доводят продавщицу. На опубликованных кадрах видно, как подросток заходит в магазин, разговаривает с продавщицей, а затем неожиданно хватает товар с витрины и убегает.
Также недавно дети мигрантов сбили мужчину на электросамокате с заклеенными номерами. У пострадавшего диагностировали перелом пальца и ссадины. Однако на помощь хулиганам пришел родственник, который угрожал мужчине расправой.
Граждане неоднократно обращались в правоохранительные органы, но полицейские так ни разу и не приехали на вызов.
