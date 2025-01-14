Дети Евгении Добровольской простились с матерью

Дети Евгении Добровольской во вторник посетили гражданскую панихиду по актрисе, которая прошла в МХТ имени Чехова в Москве. Однако на церемонии прощания со звездой присутствовали не все ее родные, сообщает Teleprogramma.org .

Проститься с Добровольской пришли трое ее детей — Николай, Ян и Анастасия. А вот еще одного сына актрисы, 38-летнего Степана, который живет за границей, на панихиде не было видно.

33-летний Николай пришел на церемонию прощания одним из первых. Он родился, когда актриса состояла в браке с Михаилом Ефремовым. Николай был в печали и тихо сидел возле гроба матери. Очевидцы заметили, что мужчина выглядел растерянным и опустошенным.

Николай не так давно сам едва не погиб. Он пережил падение из окна, получив тяжелую черепно-мозговую травму.

Позднее на траурную церемонию прибыл и 22-летний Ян, сын Добровольской от Ярослава Бойко. Он целовал холодные руки матери. Также со звездой попрощалась ее дочь, 15-летняя Анастасия, родившаяся от Дмитрия Мананникова. Девушку за руку держал ее старший брат Николай.

Евгения Добровольская скончалась 10 января в возрасте 60 лет. Она долгое время боролась с онкологией. Во вторник звезду проводили в последний путь в МХТ им. Чехова. Затем ее похоронили на Троекуровском кладбище.