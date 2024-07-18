«Дети дерутся с бомжами»: юные кемеровчане хотят заработать опасными способами

Водители периодически могут столкнуться с детьми, которые предлагают протереть им фары за деньги — такой бизнес существует уже давно. Он представляет опасность для детей, которые этим занимаются. Среди таких юных предпринимателей есть и малолетние жители Кемеровской области, сообщает «Сiбдепо» .

На темной большой парковке около строймагазина «Леруа Мерлен» в Кемерове бегают дети, которые рискуют попасть под колеса автомобилей. Кроме того, ребята даже дерутся с бомжами, чтобы откатить тележку на стоянку и забрать 10 рублей. То же самое происходит и на парковке соседней «Ленты».

«Посреди этого хаоса между рядами машин мелькают три детских силуэта, почти неразличимых в темноте. Среди них один — совсем хрупкий. Девочка настолько маленькая, что ее почти не видно из окна машины, только детский голосок спрашивает „А можно вам протереть фары? За любую плату“, — говорится в статье.

Сотрудники магазинов ничего не делают с ними — детей никто не выгоняет и не ругает, также они не делают ничего противозаконного, пишет издание.

Дети, оставленные без надзора, взаимодействуют с множеством незнакомцев. Нельзя исключать, что среди тысяч доброжелательных мужчин, которые помогали детям и давали им деньги, может оказаться и опасный человек — такие случаи в кузбасской столице уже были.

Столкнувшись с такими малолетними коммерсантами, можно попросить у ребят телефон родителей и позвонить им. Многие родственники даже не знают о том, что их дети занимаются чем-то подобным. Для начинающих предпринимателей возможность наказания от родителей за прогулки по темным парковкам может стать решающим фактором для отказа от таких действий, пишут журналисты.

Также можно обратиться и в сам магазин. При наличии жалоб покупателей, администрация обязана выпроводить детей с территории парковки или же вызвать полицию.

Можно вызвать полицию и самим. Если в процессе расследования правоохранительные органы установят, что ребенка принуждают к такой деятельности или он вынужден подрабатывать для собственного пропитания, то ситуация привлечет внимание еще и представителей подразделения по делам несовершеннолетних.