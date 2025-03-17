Детей легальных мигрантов будут зачислять в школы Подмосковья только после тестирования

Детей иностранных граждан, законно находящихся на территории Подмосковья, будут принимать в школы после успешного прохождения теста на знание русского языка, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«С 1 апреля меняются федеральные правила приема в школы детей иностранных граждан. Совместно с ГУРБ (Главное управление региональной безопасности — ред.) и МВД будет проводиться проверка законности пребывания семьи иностранных граждан на территории Московской области, а также и наличие необходимых документов», — сказала Ингрид Пильдес в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Она добавила, что при соблюдении этих требований дети иностранцев будут допущены к тестированию на знание русского языка и при наличии свободных мест в образовательном учреждении они будут зачислены в школу.

Ранее Воробьев призвал активно продолжать работу по строительству новых школ и капитальному ремонту уже действующих. Губернатор добавил, что в Подмосковье продолжается выполнение президентского проекта по возведению новых образовательных комплексов.