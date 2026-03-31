Детали важны: как сервировать стол к любому празднику

Сервировка стола — важный элемент подготовки к любому празднику или вечеринке. Как правильно и универсально оформить стол для различных мероприятий, сообщила РИАМО эксперт товарной категории «Дом и сад» компании modi Татьяна Михайлова.

«Необходимо понимать, что сервировка стола — это не только про эстетичную расстановку блюд, но и про грамотное использование аксессуаров, которые помогут создать уютную праздничную атмосферу. Важно, чтобы тарелки, блюда, столовые приборы и декоративные элементы сочетались с общей стилистикой мероприятия, будь то семейный ужин на день рождения или шумная вечеринка на Новый год. Основной акцент стоит делать на центральной композиции: скатерти, салфетках под посуду, менажницах и, например, ароматических свечах», — пояснила Татьяна Михайлова.

Для спокойного семейного ужина не стоит использовать большое количество посуды, поэтому скрасить его помогут яркие цвета, стильные дизайны и необычные формы. Например, посуда с минималистичными, но стильными принтами или в нежных пастельных оттенках послужит таким же объектом внимания, как и самое аппетитное блюдо на столе.

«Однако даже обычный ужин можно скрасить дополнительными декоративными атрибутами, которые добавят праздничности рутинным будням. В этом могут помочь аромадиффузоры, букет цветов в изящной вазе или металлический поднос, объединяющий декоративную композицию воедино. Главное помнить, что не только декор задает атмосферу праздника, но и близкие люди вокруг», — добавила Михайлова.

Грамотно сервированный стол не только подчеркнет атмосферу праздника и старания во время его подготовки, но и подарит тепло, комфорт и уют, которые и создают те самые незабываемые воспоминания.

