Десантники ВС РФ оборудовали защищенный подземный комплекс в Херсонской области

Комплекс служит для восстановления боеспособности боевых подразделений одного из гвардейских десантно-штурмовых полков, входящих в состав группировки войск «Днепр».

Подземный комплекс оборудован кухней, пекарней, баней, прачечной, комнатой досуга и жилыми помещениями с запасными выходами на случай чрезвычайной ситуации. Также во многих комнатах подземного города есть телевизоры и мониторы.

В одном из помещений комплекса была организована небольшая экспозиция с боевыми трофеями. Среди экспонатов можно увидеть минометы, стрелковое оружие, гранатометы, беспилотники и элементы экипировки противника. Все это было захвачено десантниками во время боевых операций на островах в дельте Днепра.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов чешской системы залпового огня Vampire, а еще 88 беспилотников ВСУ самолетного типа.