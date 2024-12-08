Российские ПВО сбили 12 снарядов системы залпового огня Vampire и 88 дронов

С помощью авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии россияне поразили инфраструктуру военных аэродромов, объектов энергетики, которые работают на военно-промышленный комплекс Украины. Кроме того, они нанесли удары по скоплениям бойцов и военной техники ВСУ в 139 районах дислокации.

С начала СВО ВС РФ ликвидировали около 650 самолетов, свыше 280 вертолетов, более 37,4 тыс. дронов, свыше 580 ЗРК, порядка 19,7 тыс. танков и иных боевых бронемашин и т. д.

Ранее российская армия взяла под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР. Это сделали бойцы подразделения «Восточной» группировки войск при наступлении на противника.