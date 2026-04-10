Депутаты в Химках поздравили НПО Лавочкина с Днем космонавтики

Депутаты партии «Единая Россия» 10 апреля поздравили коллектив НПО имени Лавочкина в Химках с Днем космонавтики. Встреча прошла на территории предприятия с участием активистов «Молодой гвардии» и представителей общественности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная атмосфера наполнила цеха НПО имени Лавочкина — одного из флагманов отечественной космонавтики. Сотрудников предприятия поздравили депутаты Наталья Каныгина, Евгений Иноземцев, Надежда Смирнова, Валентин Герасимов, Юлия Ишакова, Юлия Мамай и лидер движения общественной поддержки Павел Миронов совместно с активистами «Молодой гвардии».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.