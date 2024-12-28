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Депутаты обратятся в ГП из-за запустивших аукцион в поддержку ВСУ артистов РФ

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что парламентарии планируют направить обращение в Генеральную прокуратуру РФ для привлечения к ответственности бежавших из страны артистов, которые запустили аукцион в поддержку ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости .

Он отметил, что 50 музыкантов, писателей, актеров и т. д., которые бежали из РФ после начала спецоперации, запустили двухнедельный аукцион, где выставили свыше 100 лотов в поддержку украинцев. Торги они проводили при поддержке США.

«С учетом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО, направим обращение в Генеральную прокуратуру РФ», — сказал Пискарев.

Он пояснил, что указанных людей следует привлечь к установленной законом РФ ответственности.

По его словам, в данной акции принимают участие свыше 25 иноагентов и несколько нежелательных в РФ организаций.