Депутаты Госдумы обсудили направления работы волонтерского центра в Реутове

На базе Центра постоянно проводятся встречи с военными и их близкими в дружеской обстановке: за чашкой чая с приглашением администрации города, депутатского корпуса «Единой России», представителей прокуратуры, членов совета ветеранов и волонтеров.

«Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Анна Бабалова рассказала, что здесь оказывается гуманитарная, психологическая, юридическая, медицинская и другая необходимая помощь военнослужащим и их родственникам. Обсудили работу волонтеров, необходима ли дополнительная поддержка со стороны региональной общественной приемной „Единой России“. Хочу отметить, что город Реутов стал одним из первых, где начали проводить акции в поддержку бойцов СВО на территории общественных пространств, включая парки. Регулярно проводятся мастер-классы по изготовлению тактических браслетов и окопных свечей, акции „Чай для СВОих“, благотворительные ярмарки и написание писем бойцам, рассказала Алла Полякова.

Как подчеркнул заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, «Единая Россия» поддерживает бойцов и их близких с первых дней специальной военной операции. «Пока защитники с оружием в руках отстаивают интересы Родины, наша задача — обеспечить всем необходимым семьи. Помогаем как с рутинными вопросами, так и в исключительных ситуациях, которые требуют участия и депутатского корпуса, и местных властей, и региональных — а если понадобится, то и федеральных. Важно, чтобы жены, дети, мамы и папы бойцов знали: да, их родные далеко, но забота, помощь и поддержка — всегда есть, что бы ни случилось, мы рядом», — отметил Александр Толмачев.

С начала специальной военной операции волонтерами центра было исполнено 583 заявки на оказание гуманитарной помощи и социального характера, включая запись к врачу, ремонты, приобретение бытовой техники, а также оказание медицинской, психологической, юридической и материальной помощи.

«В одном здании с Центром находятся Фонд „Защитники Отечества“ и клуб „Активное долголетие“, что способствует быстрой коммуникации и дает возможность оперативно решать организационные вопросы. Например, долголеты своими руками делают теплые вещи для бойцов и сразу передают в Центр помощи, а специалисты Фонда „Защитники Отечества“ на месте проводят юридические консультации для участников специальной военной операции и их близких» — отметила парламентарий.

Александр Толмачев поблагодарил волонтеров, которые помогают фронту и родственникам бойцов. По его словам, Центр поддержки участников СВО и их семей в Реутове является примером организации такой работы.

«Останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому желаю руководству и сотрудникам Центра, всем волонтерам много энергии, а самому Центру — дальнейшего развития», — сказал депутат Госдумы.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

„Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам“, — сказал он.