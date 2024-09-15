Депутат Заварзин назвал отказ Алаудинова помогать сдавшимся в плен эмоциональным
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Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин считает отказ командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова помогать чеченцам, которые добровольно сдались в плен ВСУ, эмоциональным. Об этом сообщает Lenta.ru.
Ранее Алаудинов прокомментировал видеоролики, в которых пленным разрешили позвонить в Чечню, чтобы пообщаться с родными. Он отметил, что добровольная сдача в плен — позор для чеченца, а также предложил оставить их на Украине.
«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы там (в зоне СВО — ред.) хорошо воюют», — отметил Заварзин.
По его словам, отношение у чеченцев к сдаче в плен неоднозначное, поэтому Алаудинов эмоционально прокомментировал видео.
Как подчеркнул парламентарий, сначала нужно разобраться, почему бойцы сдались в плен.