Алаудинов отказал экс-бойцам «Ахмата» в просьбе спасти их из плена

Генерал-майор Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вытащить их из плена ВСУ, сообщил он в своем Telegram-канале .

Алаудинов прокомментировал ролики, где пленным дали возможность позвонить в Чеченскую республику, чтобы пообщаться с родными. «И там идет установка: „Скажите Апти Алаудинову, он знает как нас обменять“», — рассказал он.

По его словам, сдача в плен без боя как добровольный акт, что является для чеченца позором. Он сказал, что украинские военные могут оставить пленных чеченцев себе и больше не звонить с просьбой обмена.

Ранее пленные украинские военные жалуются на полную дезорганизацию в рядах Вооруженных сил Украины.