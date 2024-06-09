Депутат Романов назвал главные решения ПМЭФ, которые улучшат жизнь петербуржцев

Депутат Госдумы Михаил Романов перечислил главные решения для жизни петербуржцев после ПМЭФ-2024, которые на пленарном заседании озвучил президент России Владимир Путин, пишет газета «Петербургский дневник» .

Романов отметил, что самым важным решением после международного экономического форма стала предстоящая индексация пособий работающих пенсионеров. Надбавка к ежемесячным выплатам произойдет с февраля 2025 года.

«Государственная дума в короткие сроки примет соответствующий законопроект. Поздравляю с этой новостью всех, кто продолжает трудиться и после выхода на пенсию! Ваш жизненный и профессиональный опыт помогает в деле воспитания новых поколений квалифицированных специалистов, и теперь государство экономическими мерами выразит вам свою благодарность», — отметил Романов.

Вторым важным решением стала привязка МРОТ к медианной зарплате. С 2025 года МРОТ достигнет 22 тысяч рублей, к 2030 — до 35 тысяч рублей.

Третьим важнейшим решением стала установка ставки в 5% по налогу на прибыль для российских IT-компаний до 2030 года. Санкт-Петербург входит в число лидеров в этой сфере и теперь за ближайшие горы передовая отрасль городской экономики, по прогнозам экспертов, расширится.

Ранее представители бизнеса с ПМЭФ-2024 рассказали, как предстоящее улучшение налоговой системы скажется на зарплатах их сотрудников.