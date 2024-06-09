Представители бизнеса с ПМЭФ рассказали, как изменение НДФЛ скажется на зарплате

Представители бизнеса, которые участвовали в Петербургском международном экономическом форуме, рассказали, что всегда заботятся о заработке своих сотрудников, и это никак не связано с совершенствованием налоговой системы в России, сообщает РБК .

Основатель, председатель совета директоров ООО «Инфраструктурная корпорация «Аеон» Роман Троценко подчеркнул, что в его компании зарплата зависит от роста производительности труда и общей необходимости заботиться о сотрудниках.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик подчеркнул, что развивающийся бизнес всегда заинтересован, чтобы сотрудники хорошо работали, были уверенными в себе и не искали новое место для трудоустройства, поэтому об уровне достойной зарплаты всегда заботятся.

«Мы сейчас видим изменение НДФЛ только в основном для 3% самого высокооплачиваемого сегмента. Если мы возьмем самую верхнюю его планку там, где у нас 22% (при годовых доходах свыше 50 млн рублей — ред.), то, по большому счету, мне кажется, что у этого сегмента качество жизни драматически не изменится, не ухудшится, даже если они будут платить чуть больше», — заявил Репик.

Часть корпораций еще не успела обсудить данный вопрос, но их представители отметили, что в случае необходимости и вклада сотрудников в общее дело, вознаградят их заслуги.

Ранее в Минфине РФ заявили, что совершенствование налоговой системы позволит сделать ее более прозрачной. У граждан появится возможность видеть, на что именно собирали и куда потратили средства.